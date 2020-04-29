نعيماً ياعباس.. التطبيع بالتشنيع

2020/04/29 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي السعدي … حين استشهد أمين عام حزب الله عباس الموسوي – بغارة اسرائيلية على موكبه – خرجت l.b.c- التابعة ل(القوات اللبنانية) ، بدعاية تلفزيونية لشفرات حلاقة تظهر رجلاً يحلق ذقنه ،وصديقته تقول له : نعيماً ياعباس ، وكانت تلك العبارة تقال للسخرية ممن أصابه ضررأو تعرض لنكبة .احتج انصار الحزب […]

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