2020/04/29 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق رحلة من ارمينيا الى اربيل وعلى متنها 53 مسافرا عراقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق رحلة من ارمينيا الى اربيل وعلى متنها 53 مسافرا عراقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق رحلة من ارمينيا الى اربيل وعلى متنها 53 مسافرا عراقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).