استنفار أمني عام في البصرة لمواجهة كورونا

2020/04/29 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، باستنفار أمني عام في المحافظة وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات في مناطق شمال المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزّال، وجه باستنفار أمني عام في محافظة البصرة وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات في مناطق شمال البصرة”.ودعا نزّال […]

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