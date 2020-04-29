2020/04/29 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تُعَد الجماهير في كرة القدم بمثابة القلب النابض الذي لا يمكن لها أن تعيش إلا به، وبمجرد توقفه تتو...





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