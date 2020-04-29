للمرة الرابعة.. كورونا يضرب نجم يوفنتوس ويهدد حياته

2020/04/29 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تستمر معاناة الأرجنتينى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالى، من فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهرت نتيجة التحاليل التى خضع لها إيجابية للمرة الرابعة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن نتيجة التحليل الذى خضع له ديبالا، أثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعه للفحوصات للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع.

وكان ديبالا وصديقته أوريانا ساباتينى، قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا يوم 21 مارس الماضى، وتعرض للإصابة مرة أخرى بعدها بأسبوعين بعد أن جاءت نتيجة التحاليل سلبية.

وديبالا هو واحد من 3 لاعبين فى صفوف يوفنتوس مصابين بفيروس كورونا، حيث طال الوباء أيضا الفرنسى المخضرم بليز ماتويدى والإيطالى الشاب دانييل روجانى، قبل أن يشفى الثنائى مؤخرا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

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