طالباني: الكورد ليسوا عقبة امام حكومة الكاظمي

2020/04/29 | 13:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوباد طالباني وماثيو تولر

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