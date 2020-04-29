عبد اللطيف: القوى الكردية لن تصوت على الكاظمي دون تجديد الاتفاق النفطي

2020/04/29 | 13:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاربعاء، عن قيام اقليم كردستان بتصدير اكثر من مليون برميل من النف...

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