مبعوثه السابق: ترامب زعزع استقرار العراق وتركيزه على إيران سيحيي داعش

2020/04/29 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم بريت ماكغورك المبعوث السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، سياسات الإدارة الأميركية في عهد ترامب، مؤكدا أن الأخير زعزع استقرار العراق وسيعطي حياة جديدة لـ” داعش” بسبب تركيزه على إيران.وقال ماكغورك في تصريح أورده موقع “تي بي ال نيوز” وترجمته /المعلومة/، إن “قرار ترامب بإعادة تركيز الانتباه على إيران أعاق قدرته على […]

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