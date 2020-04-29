من رصاص الجندرما إلى إتاوات “هيئة تحرير الشام”: السوريون في تركيا يهربون من “كورونا”

2020/04/29 | 13:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل انتشار فيروس #كورونا قرر عشرات السوريين المقيمين في #تركيا العودة إلى سوريا بطرق غير شرعية، عبر شبكات التهريب التي تعمل على الشريط الحدودي، لقاء مبلغ يقدّر بنحو مئتي دولار أمريكي.ومما عزز رغبة…

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