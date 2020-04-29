2020/04/29 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، باستنفار أمني عام في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار أمني في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار أمني في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).