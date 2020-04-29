قيادي بالحشد يكشف لـ”العهد نيوز” عن لعبة امريكية لفرض رأيها على الحكومة العراقية

2020/04/29 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، عن لعبة امريكية الهدف منها فرض رأيها على الحكومة العراقية.وقال الحسيني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “امريكا عندما تنسحب من معسكر ترسل رسالة وتقول نحن خرجنا لكن لدينا ادوات ضغط وما حصل في كركوك وبعض مدن العراق من نشاط ارهابي منذ شهر فان هذا دليل […]

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