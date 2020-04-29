2020/04/29 | 13:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء كردستان يوجه رسالة الى نظيره الاتحادي بشأن وقف الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء كردستان يوجه رسالة الى نظيره الاتحادي بشأن وقف الرواتب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء كردستان يوجه رسالة الى نظيره الاتحادي بشأن وقف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).