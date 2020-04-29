جونسون وخطيبته يستقبلان مولودهما الأول

2020/04/29 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته، كاري سيموند، اليوم الأربعاء، عن إنجابهما طفلا، بعد فترة وجيزة من تعافي كلاهما من فيروس كورونا.

ونقلت شبكة "بي بي سي"، عن متحدثة باسم جونسون وخطيبته، قولها أن "الطفل رأى النور صباح اليوم في مستشفى بلندن"، مضيفة أن "سيموند وطفلها في حالة جيدة."

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من أول ظهور علني لجونسون (55 عاما) منذ تشافيه من فيروس كورونا، وهو سبق أن اضطر إلى دخول العناية المركزة لعدة أيام خلال فترة إصابته.

وسبق أن أكدت سيموند (32 عاما) أوائل أبريل أيضا ظهور أعراض الإصابة لديها، مشيرة إلى أنها كانت حينئذ في طور التعافي.

وفي تموز الماضي، أصبح جونسون أول رئيس للحكومة البريطانية يعيش في مقره الرسمي "داونينغ ستريت" مع صديقته، لكن في فبراير الماضي أعلن جونسون وسيموندز عن نيتهما الزواج وأن صديقة رئيس الحكومة حامل بطفل.

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