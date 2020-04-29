العراق الخليجي

2020/04/29 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي في ربيع 1980، وقبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في أيلول/سبتمبر 1980 بشهور قليلة، بدأت الأخبار تتحدث عن اتفاق دول الخليج العربية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة...أكمل القراءة ←

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