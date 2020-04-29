2020/04/29 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، احمد الصحاف، الأربعاء، تسيير رحلة استثنائية من أرمينيا الى اربيل وعلى متنها 53 مسافراً.وقال الصحاف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “سفارة جمهوريّة العراق لدى يريفان اطلقت رحلة استثنائيّة إلى مطار أربيل وعلى متنها (53) مُسافِراً عراقياً كانوا يدرسون في أرمينيا”.وأوضحت أن “الرحلة تمت بالتعاون مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة استثنائية من أرمينيا الى اربيل لنقل 53 مسافراً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة استثنائية من أرمينيا الى اربيل لنقل 53 مسافراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).