المباشرة بتطبيق نظام الزوجي والفردي للمركبات في واسط

2020/04/29 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشرت مديرية مرور محافظة واسط بتطبيق نظام الزوجي والفردي لحركة المركبات خلال ساعات التجوال الجزئي .وقال مدير مرور المحافظة العميد عدي ناجي كاظم ، في تصريح صحفي، ان:” مفارز المرور باشرت بتنفيذ قرار خلية الازمة في واسط، والذي يخص تقليل الزخم المروري خلال ساعات رفع حظر التجوال بصورة جزئية، عبر تخصيص […]

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