صحيفة الصباح : الكاظمي أحرز تقدما جيدا فيما يخص ملف تشكيل الحكومة

2020/04/29 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر رسمية عن نيل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الضوء الأخضر من القوى الشيعية للمضي في تقديم برنامجه الحكومي وعرض كابينته على البرلمان.

وأكدت صحيفة الصباح الرسمية نقلا عن مصادر نيابية تطورات ملف كابينة الكاظمي، متحدثة عن إحرازه تقدماً وصفته بالجيد.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن الكاظمي، قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية، موضحة أن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر لتقديم برنامجه والكابينة إلى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية بداية الأسبوع المقبل.

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