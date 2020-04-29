البرلمان الصيني يحدد موعدا لجلسته المقبلة وتوقعات بأن يتم إعلان النصر على كورونا خلالها

2020/04/29 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الإعلام الصينية، ان برلمان البلاد حدد موعدا لعقد اول جلسة له منذ بدء ظهور وانتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة “شينخوا الرسمية ” للانباء، ان البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الصين، حدد الثاني والعشرين من شهر آيار المقبل موعدا لبدء دورته الجديدة وانعقاد أولى جلساتها بمشاركة ثلاثة آلاف نائب، وبعد تأخر دام شهرين ونصف بسبب أزمة وباء كورونا، فيما ذكرت الوكالة ان الجلسة تعتبر حدثا مهما ومناسبة من المتوقع ان يعلن فيها تحقيق النصر النهائي على الوباء.

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