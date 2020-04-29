وفد إقليم كردستان يلتقي السفير الأميركي لدى بغداد

2020/04/29 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وفد إقليم كردستان الى بغداد، اجتماعا مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر.

وذكر مصدر مقرب من الوفد الذي يترأسه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، ان الوفد سيعقد في إطار زيارته إلى العاصمة بغداد، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين، ومن بينهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ووزير النفط ثامر الغضبان، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، بهدف بحث عدد القضايا العالقة بين حكومتي بغداد واربيل ، والتي كان آخرها مسألة إيقاف دفع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، بسبب الخلاف بين الحكومتين على ملف تصدير نفط الإقليم ووارداته.

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