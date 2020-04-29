بـ3 ايام .. أكثر من 7000 شاحنة ايرانية نقلت سلعا للعراق عبر إقليم كوردستان

2020/04/29 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي يوم الاربعاء أنه تم نقل سلع بواسطة 7264 شاحنة للعراق في غضون الايام الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة "فارس" الايرانية الرسمية عن لطيفي قوله إن معبر "برويزخان" غربي ايران (المحاذي لإقليم كوردستان) كان الاكثر زخما بـ 2786 شاحنة في الفترة المذكورة.

وراف بالقول إن بعد "برويز خان" جاء منفذ "باشماخ" ثانيا بـ 2366 شاحنة و"تمرجين" ثالثا بـ 1499 شاحنة من حيث تسليم البضائع الايرانية للجانب العراقي.

وأشار الى أن المعابر الايرانية المشتركة مع العراق مغلقة ( بسبب تفشي فيروس كورونا) باستثناء تلك التي مع اقليم كوردستان، الذي فرض بدوره بروتوكولات صحية وقرارا يقضي بنقل السلع من الشاحنات الايرانية الى العراقية، لذلك فان العملية التجارية قائمة رغم المعوقات كبطئ تلخيص البضائع اثر تطبيق هذه البروتوكولات.

وبيّن لطيفي أن انغلاق بقية المنافذ مع العراق دفع بعض التجار لنقل بضائعهم الى المعابر المشتركة مع كوردستان العراق، حيث إن ومن الطبيعي فان المسافة تطول والمصاريف تزداد ويؤدي ذلك لتشكل طوابير طويلة على تلك الحدود.

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