الانهيارالأمريكي واللاصعود العراقي؟/2 - عبدالامير الركابي

2020/04/29 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابيلو كانت الولايات المتحدة الامريكية راسمالية وتنطبق عليها مواصفات الامبريالية، لكان العالم برمته على الاغلب قد اصبح تابعا لها، ومحكوما من قبلها، في الغالب، ولكي نتاكد من هذا علينا ان نقارن الإمبراطورية المفقسة خارج رحم التاريخ، بالامبراطورية البريطانية، مساحة وسكانا، وكيف غدت رغم صغرها امبراطورية لاتغيب عن ممالكها الشمس، ثم نحاول ان نتخيل أمريكا بحجمها وطاقاتها، وماتملكه م ......





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