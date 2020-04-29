عزيزي المسلم 1: جغرافيا المسلم - سامي الذيب

2020/04/29 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب كنت قد نشرت سلسلة من المقالات تتضمن ما جاء في كتاب عزيزي الله: رحلتي من الإيمان الى الشكلكاتب سعودي نشرت كتابًا له تحت اسم: مواطن مجهولصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 2017.



وقد أرسل لي المؤلف في ابريل 2020 ملحقًا عنونه عزيزي المسلم مع رسالة تقول: كنت قد بدأت بكتابة جزء ثاني لكتابي الذي نشرته لي مشكورا "عزيزي الله: رحلتي من الإيمان الى الشك" ثم توقفت بسبب ظروفي.



حاولت أن أُكمل ......





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