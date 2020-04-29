عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران يتخطى الثلثين

2020/04/29 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 93 الفا و657 شخصا، وبوفاة 80 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5957 شخصا.واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل […]

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