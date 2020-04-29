وزير الصحة يؤكد: لا وجود لحظر التجوال الشامل

2020/04/29 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة جعفر علاوي، على عدم الذهاب الى تطبيق حظر التجوال الشامل حاليا.وقال علاوي، إن “الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق”، مؤكداً “عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن عند الحاجة سيتم اتخاذ خطوات تراجعية”.وطالب علاوي “بالتريث في عودة عراقيي الخارج لصعوبة استيعاب الأعداد […]

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