2020/04/29 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة تاهيل 200منزل متضرر جراء العمليات العسكرية في ناحية الرشيدية شمال الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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