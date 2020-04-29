العثور على جثة الشاب الايزيدي المفقود في المانيا

2020/04/29 | 13:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باسم قاسم شنكالي منذ سبعة ايام كان شاب من ايزيديي سوريا مفقودا في المانيا و سارعت عائلته في نشر خبر فقدانه على كل الجهات لكن دون جدوى، اليوم تم العثور على جثته.“احمد دخيل” جار الشاب المفقود تحدث ل“ايزيدي 24” وقال،“الشاب الذي فقد كان من ايزيديي سوريا و هو من اهالي قرية …

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