2020/04/29 | 13:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ساعات.. البصرة تسجل 81 اصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ساعات.. البصرة تسجل 81 اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ساعات.. البصرة تسجل 81 اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).