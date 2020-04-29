اليوم.. بوتين سيرأس اجتماعا لقطاع الطاقة الروسي مع رؤساء الشركات

2020/04/29 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرأس اجتماعا مع رؤساء شركات الطاقة الروسية لبحث القطاع وإن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيعرض تقريرا بشأن الوضع ككل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الاجتماع سيكون عبر رابط بالفيديو وسيحضره رؤساء شركات روسنفت وجازبروم ونوفاتك وإنتر راو وآخرين.

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