تصريحات وزير الرياضة الإيطالي تمهد لإلغاء الكالتشيو

2020/04/29 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

عاد فيتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي من جديد للتأكيد على إمكانية عدم استئناف الكالتشيو بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض رؤساء الأندية قد طلبوا منه إنهاء الموسم بشكلٍ نهائي.

وتوقفت الحياة الكروية في إيطاليا وأوروبا بشكلٍ كامل للحد من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع.

وبالرغم من موافقة الحكومة الإيطالية على عودة تدريبات الفرق، إلا أن سبادافورا لا يرجح استكمال الموسم الحالي.

وتحدث سبادافورا حسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلاً إن "المفاوضات ما زالت جارية بين اللجنة الطبية، واتحاد كرة القدم الإيطالي الذي قدّم بروتوكولاً طبياً لم يكن كافياً".

وأضاف: "كنت أقول دائماً بأن استئناف التدريبات لا يعني بالضرورة استكمال الدوري، وأرى أن استئناف البطولة احتمال غير متوقع بشكلٍ كبير".

وتابع "إذا كنت رئيساً لأحد الأندية، كنت سأفكر أكثر في كيفية بدء الموسم المقبل بأمان".

وشدد قائلاً إن "فرنسا لن تكون آخر رابطة تقرر التوقف هنا، وقد يدفع هذا إيطاليا إلى اتباع نفس النهج".

وأشار الى أن "البروتوكول الطبي الذي قدّمه الاتحاد لم يكن كافياً، وأعتقد بأنه ستكون هناك مفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيطلب رؤساء الأندية نفسهم إنهاء الموسم هنا حتى يتمكنوا من الاستعداد للموسم القادم".

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