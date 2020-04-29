نائب: هناك توجه برلماني لتمرير حكومة الكاظمي بعيداً عن تدخلات قادة الكتل

2020/04/29 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الاربعاء (29 نيسان 2020)، أن الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، متوقف على عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة.

وقال البديري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي ستمرر داخل البرلمان بالاغلبية البرلمانية المطلقة"، مبينا أن "الامر متوقف على تحديد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة".

واضاف أن "النواب سيصوتون بالأغلبية على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فهناك دعما برلمانيا كبيرا له، بعيداً عن توجهات قادة الكتل والأحزاب السياسية".

وكان رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم القيادي في تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي، حدد الثلاثاء (28 نيسان 2020)، موعد عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان اقليم الانبار او اقليم السنة لن يولد في ظل الاعتراض الشيعي عليه.

وقال الكربولي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إنه "لا توجد حكومة تشمل جميع الكتل السياسية وهناك كتل كبيرة تمتلك عدد كبير من النواب يجب معاملتها بطريقة تختلف عن الكتل التي لديها عدد قليل".

وأضاف، "خولنا في تحالف القوى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتسمية الوزراء السنة في الحكومة شرط ان نطلع عليها، وقدمنا له اسماء قبل 8 ايام واشترطنا ان يحفظ حقوق المكون وسحبنا اسماء مرشحينا".

ورجح الكربولي أن "تعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على حكومة الكاظمي يوم الاحد او الاثنين المقبلين"، مبينا أن "المكلف أكمل ثلاثة ارباع تشكيلته وبقيت وزارات الفتح ودولة القانون، والواقع يقول إن حكومته ستمضي في طريقها وما حدث من تباطؤ سببه القوى الشيعية".

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