2020/04/29 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تستقبل المتقدمين لشمولهم بالحماية في صلاح الدين مليون ومئتا ألف مستفيد من حملة مواجهة آثار كورونا بغداد -فائز جواد تكريت -مازن عبد الحميد بلغ عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لمواجهة آثار كورونا في أسبوعها الرابع، أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان امس إن (التقرير […]

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