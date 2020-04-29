2020/04/29 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز جهود مواجهة الجائحة مجلـس الـوزراء يوافق على إهداء سكراب الداخلية إلى الحديد والصلب بغداد – قصي منذر اعلن وزيـر الصناعـة والمعادن صالـح عبـد الله الجبـوري عن موافقة مجلس الوزراء على اهداء سكراب الحديد التابع الى مديرية البنى التحتية في وزارة الداخلية إلى الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة […]

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