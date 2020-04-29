2020/04/29 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا: أكثر من 50 مليون نازح في العالم والوباء تهديد جديد تحذير دولي من مغبة حرمان أطفال العراق اللقاحات العامة بغداد – عبداللطيف الموسوي حذرت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة الصحة العالمية من مخاطر عدم حصول أطفال العراق على التلقيح الروتيني خلال جائحة كورونا.وجاء في بيان مشترك للمنظمتين تلقته (الزمان) امس انه (لا يحصل […]

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