الخارجية الايرانية: نؤكد دعمنا لوحدة الاراضي اللبنانية

2020/04/29 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية دعم إيران لليمن الموحد مع الحفاظ على وحدة أراضيه ، موضحا ان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو إجراء محادثات سياسية شاملة بين الاطراف اليمنية لتشكيل حكومة موحدة وشاملة.وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء حول التطورات الاخيرة في جنوب اليمن، قال المتحدث بأسم وزارة الخارجية، عباس موسوي: ان […]

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