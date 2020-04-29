التخطيط تعلن توفير 2000 فرصة عمل للشباب في الأنبار

2020/04/29 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة الانبار، داعياً الشباب إلى استثمار هذه الفرصة وتقديم مشاريعهم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وأوضح، الدليمي خلال مراسم توقيع عقد العمل مع شركة الخيرات العراقية، أن العقد سيتضمن إقامة منطقة تنموية في محافظة الأنبار […]

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