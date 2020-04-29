2020/04/29 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب السابق جاسم محمد البياتي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اخطأ وعقد مشهد تمرير حكومته باختيار المستشارين لإعادة الكابينة الوزارية.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المشهد السياسي لتمرير حكومة الكاظمي أصبح معقد جدا ومن المتوقع ان تفشل الحكومة الجديدة داخل مجلس النواب”، لافتا إلى إن “المستشارين الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: الكاظمي عقد مشهد تمرير حكومته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: الكاظمي عقد مشهد تمرير حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).