2020/04/29 | 14:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

استبعد وزير الصحة جعفر علاوي الذهاب باتجاه الحظر الشامل بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال علاويفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسم مسألة عودة "الحظر الشامل" من قبل وزير الصحة ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسم مسألة عودة "الحظر الشامل" من قبل وزير الصحة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).