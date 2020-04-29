نائب كردي: الكاظمي لم يبدأ مشاوراته مع إقليم كردستان لغاية الآن

2020/04/29 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب كردي، الأربعاء، أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع كردستان لغاية الآن.وقال النائب شيروان ميرزا، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن ” الكتل الشيعية والسنية لديها ملاحظات حول تشكيلة الحكومة الجديدة”.وأضاف، أن “المكلف مصطفى الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع اقليم […]

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