الكشف عن قرارا مفاجئا من زعيم كوريا الشمالية بشأن شقيقته

2020/04/29 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يعين شقيقته كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب “العمال”، خليفة له.وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن “إعادة انتخاب كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، عضوا مرشحا للمكتب السياسي في […]

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