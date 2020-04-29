الخارجية تعلن تسيير رحلة من نيودلهي على متنها 111 عراقياً عالقاً بالهند

2020/04/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (20 نيسان 2020)، تسيير رحلة من العاصمة الهندية نيودلهي على متنها 111 مسافراً عراقياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى نيودلهي سيّرت رحلة استثنائيّة إلى بغداد، وعلى متنها (111) لإعادة العراقـيّين العالقين في الهند بالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة".

وأضاف أن "سفير جمهوريّة العراق لدى الهند فلاح عبد الحسن وبمعيته الكادر الدبلوماسيّ رافق المسافرين لتوديعهم، وتذليل ما قد يعترضهم من مصاعب في أثناء سفرهم".

بغداد اليوم-متابعة

بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في العالم بحلول صباح اليوم نحو 3 ملايين و117 ألفا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 217168، حسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وشهد الثلاثاء 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الاربعاء (29 نيسان 2020)، أن الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، متوقف على عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة.

وقال البديري في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم-بغداد

وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، تضمنت مبررات قانونية لا تجيز إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وجاءت الرسالة بعد القرار الأخير لل

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