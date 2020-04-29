وزير التخطيط يعلن توفير ’’ألفي’’ فرصة عمل في الأنبار ضمن المشروع الوطني

2020/04/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الاربعاء (29 نيسان 2020)، توفير 2000 فرصة عمل للشباب في محاف...





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