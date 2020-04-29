2020/04/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في العالم بحلول صباح اليوم نحو 3 ملايين و117 ألفا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 217168، حسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وشهد الثلاثاء 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات للارتفاع مقارنة مع 69,4 ألف في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية أيضا من 5159 حسب إحصائية أمس إلى 6009 اليوم.

وتماثل ما مجموعه أكثر من 928 ألف شخص للشفاء بزيادة 32 ألف مقارنة مع 28 ألف أمس.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد تجاوزها مليون إصابة و58 ألف وفاة، فيما ارتفعت بريطانيا مع أكثر من 162 ألف إصابة إلى المركز الخامس متجاوزة ألمانيا التي سجلت نحو 160 ألف إصابة حتى الليلة الماضي.

وتبقى روسيا في المركز الثامن من حيث عدد الإصابات مع أكثر من 99 ألف حالة، إضافة إلى 972 وفاة، حسب آخر إحصائية صدرت اليوم.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (20 نيسان 2020)، تسيير رحلة من العاصمة الهندية نيودلهي على متنها 111 مسافراً عراقياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى نيودلهي سيّرت رحلة اس

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الاربعاء (29 نيسان 2020)، أن الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، متوقف على عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة.

وقال البديري في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم-بغداد

وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، تضمنت مبررات قانونية لا تجيز إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وجاءت الرسالة بعد القرار الأخير لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستجدات كورونا حول العالم.. تغيير في قائمة الدول الأكثر إصابة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستجدات كورونا حول العالم.. تغيير في قائمة الدول الأكثر إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).