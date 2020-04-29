بالوثائق.. كوردستان توجه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

2020/04/29 | 15:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان توجه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

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