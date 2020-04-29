إغلاق مدينة عفرين شمال حلب تزامناً مع ارتفاع حصيلة تفجير الثلاثاء

2020/04/29 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي ضرب أمس الثلاثاء، سوقاً شعبياً في مدينة #عفرين، إلى 46 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، فيما رجحت مصادر محلية لموقع «الحل نت» إن يكون التفجير قد تم عن بعد لسيارة…

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