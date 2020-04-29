شغيلة العراق في يومهم العالمي، هموم ومشكلات ونضال وطني عتيد!؟ - تيسير عبدالجبار الآلوسي

2020/04/29 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي ينحدر الوضع العراقي العام من سيء إلى أسوأ؛ وتتراجع أموره باتجاهات أكثر تعقيداً حيث تتفاقم المعضلات العصية وتصير بواباتها أكثر إنسداداً..! وأول من يتعرض للآثار الإجرامية الجسيمة للنظام المافيوي وبلطجيته من الميليشيات ذات الطابع الفاشي هم فقراء الناس، لا أغنياء الطبقات الطفيلية المتسيّدة..



إذ أنّ طابع البنية الاقتصادية واشتغالها يقوم على كونه ريعياً من جهة وثيوقراطياً يستند للدجل والأضاليل من جهة أخ ......





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