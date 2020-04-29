توفير ألفي فرصة عمل ضمن المشروع الوطني بالأنبار

2020/04/29 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة الأنبار، داعياً الشباب إلى استثمار هذه الفرصة وتقديم مشاريعهم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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