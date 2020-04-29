القوات المسلحة الإيرانية توجه تهديدا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة

2020/04/29 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت القوات المسلحة الإيرانية، تهديدا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن الولايات المتحدة ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الإيرانية، معتبرا أن تهديد ترمب بتدمير الزوارق … Readmore

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