النائب رعد الدهلكي يحذر من إعادة التعاون مع المخبر السري

2020/04/29 | 15:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الأجهزة الأمنية من إعادة التعاون مع المخبر السري.وقال الدهلكي إن التعامل من جديد مع المخبر السري يعني فشلاً كبيراً في العمل المؤسساتي، موضحاً أن أيام الاعتقالات العشوائية التي نُفذت بسبب وشايات المخبر … Readmore

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