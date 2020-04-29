العطا يكشف عن عدة مناطق في الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي

2020/04/29 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف محافظ بغداد محمد العطا اليوم الاربعاء، ان مناطق عدة في جانبي الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.وقال العطا في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ارتفاع الإصابات بكورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي”.وبين، ان “ دائرتا صحة الكرخ والرصافة تجري من 8 إلى 10 […]

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