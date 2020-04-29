تحالف الصدر يحذر من تداعيات خطيرة جراء حرمان الكاظمي من اختيار كابينته الوزارية

2020/04/29 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الأربعاء ، القوى السياسية من تداعيات حرمان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي حرية اختيار وزرائه، مبيناً أن الخلافات لا تزال مستمرة على الأسماء المطروحة.وقال الزيادي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية ، إن "جميع الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، عليها اعتراضات من الكتل السياسية وبالتالي فان الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "الأيام القادمة صعبة إذا لم يكن هناك توافقاً لتشكيل الحكومة".وأضاف ان "على الكاظمي الإسراع في تشكيل الحكومة واختيار وزراء مستقلين ومقبولين"، مرجحاً أن "الكاظمي سيقوم بتقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات".وتابع أن "الكاظمي تمكن من تقديم مجموعة من الأسماء لكن تلك الأسماء قوبلت بالرفض من بعض الكتل السياسية وطالبوا بتغييرها خلال ٤٨ ساعة".

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